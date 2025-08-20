HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı! Pek çok suç kaydı ve psikolojik tedavi geçmişi var

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren Mehmet Emin Fidan tutuklandı. ÖTV indirimi talebiyle eylem yaptığı belirtilen Fidan’ın, çok sayıda suç kaydı ve psikolojik tedavi geçmişi olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı! Pek çok suç kaydı ve psikolojik tedavi geçmişi var
Çiğdem Sevinç

Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, 19 Ağustos 2025 sabahı, TBMM Çankaya Kapısı yakınlarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de hurdacılık yaptığı ve ÖTV indirimi beklentisiyle bu eylemi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Fidan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve hırsızlık, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de bir şehir 'Vampir kelebek' istilası altında!Türkiye'de bir şehir 'Vampir kelebek' istilası altında!
Villa bahçesinde ceset bulundu: '3-4 ay önce gömülmüş'Villa bahçesinde ceset bulundu: '3-4 ay önce gömülmüş'

Anahtar Kelimeler:
tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Türk otel çalışanı Rus turistin teklifini ifşa etti!

Türk otel çalışanı Rus turistin teklifini ifşa etti!

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.