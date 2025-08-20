SON DAKİKA | TBMM önünde 'Beyaz Toros' yakan kişi tutuklandı! Pek çok suç kaydı ve psikolojik tedavi geçmişi var

Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde beyaz Toros marka aracı ateşe veren Mehmet Emin Fidan, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Olay, 19 Ağustos 2025 sabahı, TBMM Çankaya Kapısı yakınlarında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, şüphelinin Mersin'de hurdacılık yaptığı ve ÖTV indirimi beklentisiyle bu eylemi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı. Fidan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve hırsızlık, tehdit, resmi belgede sahtecilik gibi 16 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

