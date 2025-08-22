HABER

Son dakika... Tel Aviv'de sirenler çalıyor! Yemen'den İsrail'e füzeli saldırı

Son dakika... İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sirenler çalıyor... Yemen'den Tel Aviv'e fırlatılan füzeler sonrası İsrail hava savunma sistemi devreye girdi.

Gazze'yi tamamen işgale hazırlanan İsrail'e Yemen'den füzeli saldırı gerçekleştir. İsrail ordusu, başkent Tel Aviv'de sirenlerin çalmaya başladığını ve hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU DUYURDU: "TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR"

Yemen'den başlayan füze saldırı sonrası açılama yapan İsrail ordusu sözcüsü, hava savunma sisteminin devreye girdiğini duyurdu.

YEMEN'DEN ATILAN FÜZELER SONRASI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

İsrail orudusu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Yemen'den İsrail'e doğru füzeler atıldı. Tel Aviv'de sirenler çalıyor. Hava savunma sistemi faaliyette"

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

