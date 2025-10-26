Son dakika! Terör örgütü PKK'dan açıklama geldi: "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde komisyon aşamasına geçilmiş ve önemli yol kat edilmişti.

ERDOĞAN - DEM GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti arasında 28 Ekim'de gerçekleştirilecek görüşme öncesi kritik bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA! PKK: "TÜRKİYE'DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

PKK kaynakları örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ve 12. PKK Kongresi kararları doğrultusunda "tarihi bir adım" atacağını paylaştı. PKK tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre, örgüt Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Açıklamada, "Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan ve Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir.

Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır.

"PROVOKASYONLARA AÇIK OLAN MEVZİLERDE DE BENZER DÜZELTİCİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Bu doğrultuda, 12. Kongre kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır"

11 TEMMUZ'DA SİLAHLAR YAKILMIŞTI

Süreç kapsamında PKK terör örgütü üyeleri 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye silahlarını yakmıştı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer almıştı.

Detaylar geliyor...