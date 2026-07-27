Son dakika | Terörsüz Türkiye'de yeni aşama! AK Parti'den açıklama: "İnşallah Meclis kapanmadan ortaya çıkaracağız"

Son dakika haberi: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI: "YENİ BİR AŞAMADAYIZ"
Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
- Terörsüz Türkiye'de yeni aşamadayız. Yeni aşama bir yasal çerçevenin ortaya çıkması. Süreç bir devlet politikası olarak yürüyor. Esas olan Türkiye'nin temel değerlerini korumak. Süreç daha ince işçilik aşamasında. Burada esas olan Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Şimdi ince işçilik aşamasındayız, aslında başka boyutuyla mesele yeni başlıyor.
- Süreç konusunda aşırılıklardan kaçınmak en temel ilke olmalı. Propaganda zamanı değil. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Birtakım olmayan şeyler üzerinden süreci sabote etme çabalarına karşı duyarlı olmak gerekir. Devletin niteliklerinden milletin değerlerinden taviz yoktur.
"MECLİS KAPANMADAN İNŞALLAH ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"
- El sıkışmaları becerip kurumsallaştırabilirsek önümüzdeki tarihsel ufuklara kol kola yürüyüşün başlangıcı olacaktır.
- Hazırlıklarımız devam ediyor, hemen her gün toplantılar yapıyoruz. İnşallah Meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
İSRAİL'E TEPKİ
- İsrail, Batı Şeria'yı Gazze'leştiriyor. Yerleşimciler Filistinlilerin topraklarına saldırıyor. Tarihte İsrail gibi soykırım şebekesi görülmedi.
AK PARTİ'NİN 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
- 14 Ağustos'a kadar kesintisiz paylaşım yapacağız.
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