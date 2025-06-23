SON DAKİKA | THY duyurdu! Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat uçuşları iptal edildi

THY, bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz."

KATAR HAVAYOLLARI UÇAKLARI İSTANBUL VE ANKARA'YA YÖNLENDİRİLDİ

İran'ın Katar’daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Avrupa’dan Katar'ın başkenti Doha’ya sefer yapan uçaklar, İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi. Katar Havayolları'nın 10 uçağı, İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak üzere yön değiştirdi.

İran'ın akşam saatlerinde Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı nedeniyle Katar, hava sahasını ticari uçuşlara kapattığını açıkladı. Bu karar sebebiyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı öğrenildi.