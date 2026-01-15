HABER

Son dakika | THY uçağında bomba tehdidi paniği! Yolcunun hareketi ortalığı karıştırdı

İstanbul - Barselona uçuşu olan Türk Hava Yolları (THY) uçağında bomba tehdidi paniği yaşandı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün'den olayla ilgili açıklama geldi.

Hazar Gönüllü

İstanbul - Barselona uçuşu olan TK1853 sefer sayılı uçuş sırasında bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edildi.

THY'DEN BOMBA PANİĞİ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul–Barselona uçuşumuzun Barselona’ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.

"EMNİYETLİ İNİŞİN ARDINDAN KONTROLLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."

Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu sorusuna böyle yanıt verdi: "Otelde ziyaretime geldi"Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu sorusuna böyle yanıt verdi: "Otelde ziyaretime geldi"
Kullanıcılar dikkat! Google Chrome'u hemen güncelleyinKullanıcılar dikkat! Google Chrome'u hemen güncelleyin

