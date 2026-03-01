İran'ın hedef aldığı Bahreyn'in kalbinde otel saldırısı! Görüntüsü ortaya çıktı

İran ile ABD-İsrail ortaklığı arasında dün başlayan çatışmalar bölge ülkelerine de sıçradı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama’daki "Crown Plaza Hotel"in bir saldırının hedefi olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırının maddi hasara yol açtığı, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

İRAN, BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ VURMUŞTU

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu dün Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. Haberde, Bahreyn'de ABD'ye ait başka hedeflerin de vurulduğu belirtilmişti.

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bazı binaların hedef alındığını açıklamıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

AA'nın aktardığı detaylara göre; İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır