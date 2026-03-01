HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'ın hedef aldığı Bahreyn'in kalbinde otel saldırısı! Görüntüsü ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

İran tarafından ABD üssünün vurulduğu Bahreyn'de bir de otel saldırısı gerçekleşti. Başkent Manama'da Crown Plaza Hotel'den saldırı sonrası dumanların tüttüğü görüldü.

İran ile ABD-İsrail ortaklığı arasında dün başlayan çatışmalar bölge ülkelerine de sıçradı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama’daki "Crown Plaza Hotel"in bir saldırının hedefi olduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırının maddi hasara yol açtığı, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

İran ın hedef aldığı Bahreyn in kalbinde otel saldırısı! Görüntüsü ortaya çıktı 1

İRAN, BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜNÜ VURMUŞTU

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD-İsrail'in ülkeye saldırılarına karşılık İran ordusu dün Bahreyn'deki ABD üssünü kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. Haberde, Bahreyn'de ABD'ye ait başka hedeflerin de vurulduğu belirtilmişti.

İran ın hedef aldığı Bahreyn in kalbinde otel saldırısı! Görüntüsü ortaya çıktı 2

Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama'daki bazı binaların hedef alındığını açıklamıştı.

İran ın hedef aldığı Bahreyn in kalbinde otel saldırısı! Görüntüsü ortaya çıktı 3

İlginizi Çekebilir

İran "Uyarıları dikkate almadı" deyip vurdu

İran "Uyarıları dikkate almadı" deyip vurdu

 Petrol fiyatları için 'Hesaplamalar değişti' Hürmüz hamlesi: Piyasalar alarma geçti

Petrol fiyatları için 'Hesaplamalar değişti' Hürmüz hamlesi: Piyasalar alarma geçti

 Putin sessizliğini bozdu! Hamaney için kullandığı ifadeler dikkat çekti

Putin sessizliğini bozdu! Hamaney için kullandığı ifadeler dikkat çekti

 Hamaney'in ölümü sonrası yeni saldırı... Meydanlara akın ettiler

Hamaney'in ölümü sonrası yeni saldırı... Meydanlara akın ettiler

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

AA'nın aktardığı detaylara göre; İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osmaniye’de çiftlikte yangınOsmaniye’de çiftlikte yangın
Bingöl’de kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktıBingöl’de kar sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn İran savaş abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.