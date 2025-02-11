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  4. SON DAKİKA | Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecekler

SON DAKİKA | Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecekler

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.02.2025 22:29
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İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur ile ilgili yeni gelişme yaşandı. ABD'de mahkeme Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklama Eylem Tok'un da iade edileceğini ifade etti.

SON DAKİKA | Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar! Türkiye'ye iade edilecekler

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı.

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KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise “taksirle öldürme ve yaralama” suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

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Oğuz Murat Aci

ABD'DEN TALEP EDİLMİŞTİ

Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. Cihantimur'un “taksirle öldürme ve yaralama”, annesi Eylem Tok'un ise “suçluyu koruma” suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyordu.

TÜRKİYE'YE İADE KARARI

ABD'de mahkeme dördüncü duruşmada Cihantimur'un Türkiye'ye iadesine karar verdi.

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"EYLEM TOK DA İADE EDİLECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama:

"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir.

Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
abd Eylem Tok
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