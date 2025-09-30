Son dakika | Trump "Kimse yerini bulamaz" deyip Putin'e gözdağı verdi! "Dikkatli olsunlar, Rusya'ya yönelebilir"

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump Amerikan üssünde komuta kademesini topladı, konuşma gerçekleştiriyor. Trump'ın konuşmasında dün açıkladığı Gazze planı ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkındaki mesajları öne çıktı. Rusya'ya uyarıda bulunan Trump "Nükleer kullanacak olurlarsa bizim daha fazla var. Umarız bu nükleerleri kullanmak zorunda kalmayacağız" sözleriyle dikkat çekti.

"DÜNYANIN EN İYİ ORDUSU VE EKONOMİSİNE SAHİBİZ"

ABD'li generallere hitap eden Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Dünyadaki en iyi ordu ve en iyi ekonomi bizde var. ABD ordusuyla gurur duyuyorum.

"ORASI MEKSİKA DEĞİL, AMERİKAN KÖRFEZİ"

Ben Amerikan körfezi dediğim zaman orası artık Amerikan körfezi olmuştur. Çünkü oranın yüzde 92'sine biz sahibiz. 350 yıl önce de bizimdi. Neden Meksika Körfezi olarak adlandırılıyor? Bence Amerikan Körfezi olarak adlandırılmalı. Belki de daha kolay bir şekilde değişebilir bu yakın zamanda. Google haritaları da oranın adını Amerikan Körfezi olarak değiştirdi.

"HAMAS BU ANLAŞMAYA UYMAK ZORUNDA"

Dün yaşanan, Orta Doğu için çok iyi bir anlaşma oldu. Hamas bu anlaşmaya uymak zorunda. Biliyorum, onlar için biraz zor olacak ama bu böyle. Bütün Arap ülkeleri bu plana 'tamam' dediler. Savaşın ne getirip götüreceğini bilmiyorsunuz. Eğer anlaşma işe yararsa bitirdiğim sekizinci savaş olacak.

"ÖLÜMCÜL DENİZALTIMIZ RUSYA'YA YÖNELEBİLİR, DİKKATLİ OLMALI"

Son zamanlarda Rusya tarafından biraz tehdit edildik. Ben de oraya bir nükleer denizaltı yolladım. Kimse onun nerede olduğunu bulamaz. Bu, yaptığımız en ölümcül silahlardan biri. Bir ya da iki denizaltıdan bahsediyorum. Rusya'ya yönelebilir, o yüzden çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer nükleer kullanacak olurlarsa bizim daha fazla var. Umarız bu nükleerleri kullanmak zorunda kalmayacağız.

'NOBEL' SİTEMİ