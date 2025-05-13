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Son dakika: Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.

Son dakika: Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
Metin Yamaner

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.

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Donald Trump
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