Son dakika: Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracaklarını açıklayarak, söz konusu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la aldığını ifade etti.
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