Son dakika | Trump'tan İran'a korkunç sözler: "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak"

Son dakika haberi: Savaşın başından beri tehditkar bir dil kullanan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak İran'a yönelik tüyler ürperten sözler sarf etti. Bu geceyi işaret eden Trump "Bir medeniyet tümden yok olacak. Dünya tarihinin en önemli gecelerinden birini yaşayacağız" ifadeleriyle akıllarda birçok soru işareti bıraktı.

Son dakika | Trump'tan İran'a korkunç sözler: "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak"
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD Başkanı Donald Trump'ın son paylaşımı dünyayı diken üstünde bıraktı. Trump, İran savaşı iyice kızışırken yaptığı açıklamada "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Trump tan İran a korkunç sözler: "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak" 1

"BU GECE DÜNYA TARİHİNİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİNİ YAŞAYACAĞIZ"

İşte Trump'ın o paylaşımı:

"Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak. Ancak, rejim tümden ve kapsamlı bir şekilde değiştiğine, artık daha akıllı ve daha az radikal başka zihinler hakim olduğuna göre belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı yüce İran halkını korusun!"

Son dakika | Trump tan İran a korkunç sözler: "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak" 2

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇIN" DEMİŞTİ

ABD tarafından İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için müddet verilmiş, İran'dan gelen yanıtlarda ise "Anahtarı kaybettik" gibi ifadelerle ABD'nin tehditleri tiye alınmıştı.

İRAN'DAN REST: CEVABIMIZ BÖLGE SINIRLARINI AŞAR

Öte yandan Trump'tan kısa süre önce bir açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD kırmızı çizgilerimizi aşarsa vereceğimiz karşılık bölge sınırlarını aşacaktır" ifadeleriyle rest çekti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI VANCE: "SAVAŞ ÇOK YAKINDA SONA ERECEK"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın 20.00’den önce yanıt vermesini beklediklerini ifade ederek, "İran tarafı müzakerelerde şimdiye kadar pek hızlı davranmadı ve hala da öyleler. Saat 20.00’den önce, İran’ın olumlu ya da olumsuz yanıt vereceğinden eminiz" dedi.

JD Vance ayrıca ABD’nin İran’da askeri hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldığını ve savaşın "çok yakında sona ereceğini" söyledi.

