Son dakika | Savaşın ortasında Trump'tan 'yaptırım' görüşmesi! Zelenskiy ile telefonda konuştular: Gündem Rusya...

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımlar ele alındı.

RUSYA'DAN REST: TARİHİN DOĞAL AKIŞINI DEĞİŞTİREMEZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin tarife ve yaptırımlarla ülkelerin ulusal egemenliğine saldırdığını belirterek, "Hiçbir tarife savaşının ve yaptırımın tarihin doğal akışını değiştiremeyeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Yaptırımların ve kısıtlamaların tüm dünyayı etkileyen bir gerçeklik haline geldiğine işaret eden Zaharova, "Washington, ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninde hegemonyasını kaybetmeyi kabullenemiyor ve konumunu korumak için yeni sömürgeci politikalar izlemeye devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

RUSYA: YANVARSKOYE YERLEŞİM YERİ KONTROLÜMÜZE GEÇTİ

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Yanvarskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Yanvarskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 146 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği, bunlardan 24'ünün Rus toprakları üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

(AA)