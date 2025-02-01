SON DAKİKA | 'Cezaevinde zehirlendim' çıkışı gündem olmuştu! CHP'li Tuncay Özkan'a soruşturma

Son dakika: CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevleriyle ilgili sözlerine ilişkin "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sözcü TV'de katıldığı "Başkent Kulisleri" adlı programın canlı yayınında Özdağ'ın sözleriyle ilgili olarak "Cezaevinde zehirlenmiştim. Kanımda çok yüksek oranda iki madde tespit edildi. Fare zehirini eritmişler ve yemeklere katmışlar" demişti.

Konuşmasının devamında cezaevine girdiği dönemde FETÖ'cülerin cezaevi yönetimine hakim olduğunu ifade eden Özcan, hayatını Yüzbaşı olan bir askere borçlu olduğunu aktarmıştı.

Ayrıca söz konusu program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da inceleme başlatılmıştı.