SON DAKİKA | Türk gemisi Ukrayna'da vuruldu! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama

Doğukan Akbayır

Karadeniz'de Türk LPG tankeri, Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda drone saldırısına uğradı. Olayla ilgili gelen son bilgilere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. MT Orinda isimli Türk gemisindeki 16 kişilik mürettebatın güvenli bölgeye yerleştirildiği belirtildi.

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna’nın Izmail Limanı’nda bulunduğu sırada bir drone saldırısı gerçekleşti.

MÜRETTEBAT GÜVENDE

16 kişilik mürettebat, acil durum prosedürleri doğrultusunda gemiyi emniyetli bir şekilde terk etti ve güvenli bir bölgeye yerleştirildi.

Saldırının ardından şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm personelimizin sağlık durumu iyidir. Saldırı sonrası gemide yangın devam etmekte olup, ilgili yerel makamlar ve yetkililerle koordinasyon halinde gerekli müdahaleler yürütülmektedir. Önceliğimiz mürettebatımızın güvenliği olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"

Orinda Denizcilik'e ait 9.353 dwt'lik Orinda adli 125 metre boyundaki LPG tankeri Nisan 2023'te Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekmişti.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Denizcilik Genel Müdürlüğü'den konuyla ilgili yapılan açıklamada da herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığına dikkat çekildi.

Olayın ardından Romanya makamları, Ukrayna sınırındaki Plauru köyünü boşaltma kararı aldı.

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

