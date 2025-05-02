Son dakika | Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı! Türkiye'den ilk açıklama: 'İsrail' iddiası

Son dakika haberi: Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden bir gemiye saldırı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırı ve mürettebat ile yolcuların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TÜRK VATANDAŞLARININ DA BULUNDUĞU GEMİYE SALDIRI

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli saldırı hakkında sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Conscience” adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir.

Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

"SALDIRIYI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

'İSRAİL' İDDİASI

Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."

OLASI TEHLİKELERE KARŞI GİZLİ TUTULUYORDU

Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan da (Freedom Flotilla Coaliton-FFC) açıklama geldi. Koalisyon, Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemisinin Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI, GÖVDESİNDE GEDİK AÇILDI

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılırken, pruvasında yangın çıktı.

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar sosyal medyada paylaştığı videoda, gemide 30 insani yardım görevlisinin bulunduğunu belirterek, gemidekilerin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır