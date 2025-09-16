HABER

Son dakika! Türkiye dahil 16 ülkeden Sumud Filosu açıklaması... 'Saldırı olmasın' uyarısı yapıldı

Son dakika... Türkiye dahil 16 ülkenin Dışişleri Bakanları, Küresel Sumud Filosu'na karşı her türlü yasa dışı veya şiddet içeren eylemlerden kaçınılması, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiği yönünde ortak açıklama yayımladı.

Son dakika! Türkiye dahil 16 ülkeden Sumud Filosu açıklaması... 'Saldırı olmasın' uyarısı yapıldı
Melih Kadir Yılmaz

Ayrıntılar geliyor...

İsrail Türkiye Gazze
