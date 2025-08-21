HABER

SON DAKİKA | Türkiye'den dikkat çeken İsrail hamlesi! Gemi trafiği kısıtlandı

Son dakika... Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı. Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildi.

Doğukan Akbayır

Son dakika... Türkiye’de liman başkanlıkları, İsrail’e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlattı. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

HUKUKİ SORUMLULUK ACENTEDE

İki denizcilik kaynağı, acentelerden talep edilecek belgede, geminin askeri yük taşıması veya işletmecisinin İsrail bağlantılı olması halinde ortaya çıkabilecek tüm liman masrafları ve hukuki sorumluluğun acenteye ait olacağını açıkladı.

AMAÇ: ASKERİ SEVKİYATLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Kaynaklar, Türkiye’den İsrail’e doğrudan ticari gemi trafiği bulunmadığını, bu uygulamanın özellikle İsrail’e yük taşıyan ve Türkiye limanlarını kullanan yabancı gemilere yönelik olduğunu vurguladı. Bu uygulama, limanlarda denetim ve sorumluluğu artırarak askeri sevkiyatların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: CNN Türk

