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SON DAKİKA | 'Türkiye, Netanyahu'nun uçağına izin verdi' iddialarına Dışişleri'nden yalanlama!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada “İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır.” dedi.

SON DAKİKA | 'Türkiye, Netanyahu'nun uçağına izin verdi' iddialarına Dışişleri'nden yalanlama!
Devrim Karadağ

Son dakika: İsrail televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gideceğini bildirdi. Devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretinin tarihinin belirlendiği belirtildi. Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'da gideceği ifade edilirken, ziyaretin kaç gün süreceği ve İsrail Başbakanı'nın temaslarına ilişkin henüz detay paylaşılmadı.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve derinleştirmek için Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.Ziyarette Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini aktarmıştı.

Azerbaycan makamlarından Netanyahu'nun Bakü'yü ziyaret edeceğine yönelik haberler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

"TÜRKİYE'DEN İZİN" İDDİASINA YANIT

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada “İsrail Başbakanı’nın uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Türkiye Binyamin Netanyahu son dakika
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