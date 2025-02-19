Son dakika... TÜSİAD Başkanı Orhan Turan için gözaltı kararı! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın ardından TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

TURAN POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Soruşturma kapsamında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan polis eşliğinde ifade için adliyeye götürülüyor.

ARAS DA İFADEYE GÖTÜRÜLECEK

Ayrıca TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras'ın da polis eşliğine adliyeye götürülmesine karar verildiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13/02/2025 Tarihinde düzenlenen TÜSİAD genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle hakkında adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14/02/2025 tarihinde re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan Truhan isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan Turan hakkında, 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' ve 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup, şüpheliler Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'ın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verildi"