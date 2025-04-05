SON DAKİKA | "Ümit Özdağ'ın iddianamesi hazırlandı" iddiası yalanlandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandığı iddia edildi.
12punto'ya açıklamalarda bulunan Zafer Partisi GİK Üyesi Jülide Sarıkaya Kurdoğlu, Özdağ’ın iddianamesinin 75 gün sonra hazırlandığını bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ümit Özdağ'ın iddianamesinin hazırlandığı haberlerini yalanladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan, Kayseri'de yaşanan olaylar ilgili geçmişte yaptığı paylaşımlar nedeniyle 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Özdağ, "İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum. Beni yargılamak için tutuklamadınız mı? Şimdi neden yargılanmamı geciktiriyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı.