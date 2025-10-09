Son dakika | Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonuna sert çıktı! Özgür Özel'den sert tepki: "Yaptığı iş gözaltı değil"

CHP Genel Başkan Özgür Özel yurt dışı temasları öncesi İstanbul Havalimanı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÜNLÜLERE 'UYUŞTURUCU' OPERASYONU: "UTANÇ VERİCİ"

Özel konuşmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişinin Adli Tıp'a gönderildiği operasyona değindi. Operasyonu "utanç verici" olarak nitelendiren Özel "Yaptığı iş gözaltı değil. Yaptığı işin ne olduğunun hukuk devletinde karşılığı yok." dedi.

"MECLİS KOMİSYONU İMRALI’YA GİTME MESELESİNİ GÜNDEMİNE ALACAKSA ALSINLAR BİR GÖRELİM"

TBMM'de 'terörsüz Türkiye' kapsamında çalışmalarını sürdüren komisyonun İmralı ziyareti ihtimaline ilişkin Özel şunları söyledi:

"'Öcalan ile devlet görüşüyor' dedik, bize neler söylediler. Şimdi de döndü, dolaştı, sorumluluğu alamadılar. Meclis komisyonu İmralı’ya gitme meselesini gündemine alacaksa alsınlar bir görelim. Bu alınmadan böyle bir şeyi bilmiyorum. Önce AK Parti kendi tutumunu bir belirlesin. Heyetin sayısını belirlesin ve duyursun.

TBMM'DEKİ 'ÖCALAN' SLOGANLARI: "ÖZENDEN UZAK DURULDU"

Meclis'teki Öcalan sloganlarının TBMM çatısı altında dışardan gelen kişiler birtakım sloganlar attı diye birilerini sorumlu tutmayız. Ancak bu gelenlere karşı özenli yönetilmeli. Madem bir süreç yürütülüyor, doğru bir yerden barış süreci örülmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz, bunun için özen lazım. Bu özenden bu olayla uzak durulmuştur."

GAZZE'DE ATEŞKES

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin mesaj veren Özel "Adil bir barış süreci yok ama en kötü barış savaştan iyidir. Anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra can kaybı yaşanmayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.