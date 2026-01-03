SON DAKİKA | Venezuela müdahalesi sonrası Trump: "Venezuela'da süreci biz yöneteceğiz"

Son dakika haberi: ABD'nin Venezula'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik operasyona ilişkin saat 19.00'u işaret etmişti. Trump'ın tarihi basın toplantısı başladı.

'GECE YARISI ÇEKİCİ' OPERASYONU

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Geç saatlerde ve bu sabahın erken saatlerinde benim talimatımla ABD silahlı kuvvetleri olağanüstü bir askeri operasyon düzenledi.

Üstün bir Amerikan hava kara ve denizden kullanıldı. Olağanüstü bir operasyon düzenlendi. 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir operasyondu. Yoğun bir şekilde korunan bir bölgeye düzenlendi. En etkili ve güçlü bir tezahürü oldu ABD'nin askeri gücünün.

Düşündüğümüzde geçmişte Süleymaniye'ye karşı düzenlediğimiz saldırılarda, El Bağdadi operasyonlarda, İran operasyonlarında 'Gece yarısı çekici' dediğimiz bir operasyonu gerçekleştirdik. Dünyada hiçbir ulus ABD'nin başardığını başaramazdı.

"BİZİ HAZIR BEKLİYORLARDI"

Tüm Venezuela'nın askeri kapasiteleri güçsüz hale getirildi.

Maduro, ABD'de yargılanacak. Olağanüstü başarı için ordumuzdaki tüm herkese teşekkür ediyorum. Böylesini hiç görmemiştik. Afganistan'a baktığımızda, Jimmy Carter zamanını düşündüğümüzde... Daha önce hiç olmadığımız kadar saygı gördüğümüz bir ülke olduk. Ve aslında bekliyorlardı. Denizde gemiler vardı, bir şekilde geldiğimizi biliyorlardı. Hazır pozisyonda bekliyorlardı. Ama tamamen etkisiz hale getirildi. Benim gördüklerimi görseydiniz çok etkilenirdiniz. Hiçbir ABD askeri öldürülmedi. Ve hiçbir askeri ekipmanımız kaybolmadı.

ABD ordusu açık ara dünyadaki en güçlü ordu olduğunu gösterdi. Düşmanlarımız artık hangi ekipmanlara bile sahip olduğumuzu tahmin edemiyor. ABD'ye gelen %97'si denizden geliyor. Yani her bir gemi 25 bin kişi öldürecek kadar uyuşturucu taşıyor. Bu uyuşturucu da Venezuela gibi yerlerden geliyor.

"SÜRECİ BİZ YÖNETECEĞİZ"

Bu ülkede güvenli, düzgün ve adalete yaraşır bir geçiş olana kadar desteklemeye çalışacağız. Venezuela için barış ve adalet istiyoruz. Venezuela'dan kaçıp ABD'ye yaşayanlar da var. Venezuela iyiliğini düşünmeyecek bir kişinin süreci üstlenmesini istemeyiz. Artık oradayız. Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar bu süreci biz yöneteceğiz.

"GEREKİRSE 2. DALGA OPERASYON OLABİLİR"

Gerekirse ikinci bir saldırı dalgası daha olabilir. Ama muhtemelen şu aşamada gerekmiyor. Son derece başarılı olduk. İkinci bir dalga daha büyük bir dalga olur.

"MADURO ŞU AN BİR GEMİDE"

Maduro şu an bir gemide. Maduro artık ABD ve Venezuelalıları tehdit edemeyecek.

Çok büyük bir miktarda petrol çalınıp götürüldü. Kimse bir şey yapmadı. ABD'liler hiçbir zaman ülkemizin malının çalınmasına göz yummayacaklar. Monroe Doktrini çok önemlidir. Ama biz onu bile aştık. Ciddi şekilde aştık.

Venezuela halkı artık tekrar özgür. ABD daha güvenli bir ülke ve daha gururlu bir ülke. Bu korkunç insanın o kötü şeyleri yapmasına izin vermedi. Batı yarım küresi şu an daha güvenli bir hale geldi."