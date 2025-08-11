Son dakika | Yaralıların durumu belli oldu! Sındırgı depremi sonrası bakanlar Balıkesir'de: "Artçıların sayısı 250'yi geçti"

Son dakika haberi: Dün gece gerçekleşen, Balıkesir - Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmalar başladı. Sarsıntılar gece boyu devam ederken birçok vatandaş evine giremedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Sındırgı'dan deprem sonrası son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
Hasar tespitle ilgili 50 ekip sabah kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize 34 ekip olmak üzere 50 ekip hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar tespitiyle ilgili 30 ekip iş başı yaptı.
1100 arama-kurtarma personelimiz geldi.
Artçı depremler toplam 250'yi geçti.
Bakan Memişoğlu ise şunları kaydetti:
