Son dakika | Yaralıların durumu belli oldu! Sındırgı depremi sonrası bakanlar Balıkesir'de: "Artçıların sayısı 250'yi geçti"

Son dakika haberi: Depremle sarsılan Balıkesir Sındırgı'da hasar ve zarar tespit çalışmaları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya artçı depremlerin 250'yi geçtiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 6,1'lik sarsıntının ardından 52 kişinin hastaneye başvurduğunu açıkladı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Dün gece gerçekleşen, Balıkesir - Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çalışmalar başladı. Sarsıntılar gece boyu devam ederken birçok vatandaş evine giremedi.

YERLİKAYA: 1 BİNA YIKILDI, 4 VATANDAŞ KURTARILDI, 1'İ VEFAT ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Sındırgı'dan deprem sonrası son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

  • Her depremden hemen sonra süratle sahada taramalar yapıldı. Sındırgı merkezde 1 binamız maalesef yıkıldı, 4 vatandaşımız arama-kurtarma ekiplerimizce oradan kurtarıldı ama maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz kurtarıldıktan hemen sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika | Yaralıların durumu belli oldu! Sındırgı depremi sonrası bakanlar Balıkesir de: "Artçıların sayısı 250 yi geçti" 1

  • Hasar tespitle ilgili 50 ekip sabah kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize 34 ekip olmak üzere 50 ekip hasar tespit çalışmalarına başladı. Zarar tespitiyle ilgili 30 ekip iş başı yaptı.

  • 1100 arama-kurtarma personelimiz geldi.

  • Artçı depremler toplam 250'yi geçti.

  • AFAD'dan ilk etapta acil harcamalar için 20 milyon TL kaynak ayrıldı.

MEMİŞOĞLU: HASTANEYE 52 KİŞİ BAŞVURDU

Bakan Memişoğlu ise şunları kaydetti:

  • 52 başvuru var, 29'u yaralı olarak hastanelerimizde tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. 3'ü direkt deprem etkisiyle olmak üzere 10 yaralımız var şu an, durumları iyi.
Anahtar Kelimeler:
deprem Ali Yerlikaya Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
