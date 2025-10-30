Son dakika | Yasa dışı bahisçilere geçit yok! Banka hesaplarından araçlarına hepsine el kondu: 524,5 milyon TL'lik operasyon...

Son dakika haberi: Türkiye futbol camiasındaki bahis skandalını konuşurken yasa dışı bahse yönelik mücadele de sürüyor. Bu kapsamda Sinop merkezli 6 ilde önemli bir operasyon gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonun ayrıntılarını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siber suçlarla mücadele kapsamında Jandarmamız 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladı” açıklamasını yaptı ve şunları ekledi:
"Sinop merkezli 6 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık.
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konuldu.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
Bakan Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederken paylaşımını "Yasa dışı, bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" mesajıyla noktaladı.
