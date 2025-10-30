HABER

Son dakika | Yasa dışı bahisçilere geçit yok! Banka hesaplarından araçlarına hepsine el kondu: 524,5 milyon TL'lik operasyon...

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemini meşgul eden yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik bir adım daha atıldı. 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 kişi tutuklandı. Ayrıca 5 adet araç ve 410 adet banka hesabına el kondu.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Türkiye futbol camiasındaki bahis skandalını konuşurken yasa dışı bahse yönelik mücadele de sürüyor. Bu kapsamda Sinop merkezli 6 ilde önemli bir operasyon gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyonun ayrıntılarını duyurdu.

524,5 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siber suçlarla mücadele kapsamında Jandarmamız 524,5 Milyon TL'lik hesap hareketi bulunan 32 şüpheliyi yakaladı” açıklamasını yaptı ve şunları ekledi:

32 KİŞİ YAKALANDI

"Sinop merkezli 6 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Bahis Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 32 şüpheliyi yakaladık.

  • 30'u TUTUKLANDI.
  • 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

ARAÇLARA VE BANKA HESAPLARINA EL KONDU

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 5 adet araç ile 410 adet banka hesabına el konuldu.

VATANDAŞI BÖYLE DOLANDIRMIŞLAR

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,
  • Yasa dışı bahis siteleri üzerinden reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları ve
  • Yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Bakan Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederken paylaşımını "Yasa dışı, bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" mesajıyla noktaladı.

