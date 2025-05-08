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SON DAKİKA | Beyaz duman çıktı! Yeni papa seçildi

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını seçmek için dün akşam başlayan ve bu sabah devam eden Konklav'da yapılan oylama sonuçlandı. Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman çıktı ve yeni papa seçildi.

SON DAKİKA | Beyaz duman çıktı! Yeni papa seçildi
Recep Demircan

Papa Francis 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Katoliklerin ruhani lideri, Şubat ayından bu yana sağlık sorunları yaşıyordu. Papa'nın 'beyin felci, koma ve geri dönüşü olmayan kalp damar dolaşımı çöküşü' nedeniyle öldüğü kaydedilmişti.

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Papa Francis

BEYAZ DUMAN ÇIKTI! YENİ PAPA SEÇİLDİ

Francis'in ardından kardinaller yeni Papa'yı seçmek için bir araya geldi. Yapılan 2 oylamada yeni Papa seçilemedi. Bugün yapılan üçüncü oylamada yeni Papa seçildi. Vatikan yeni Papa'nın seçildiğini Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz dumanın çıkmasıyla duyurdu.

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08 Mayıs 2025
08 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

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Anahtar Kelimeler:
Papa Vatikan
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