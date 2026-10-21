HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

SON DAKİKA | Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM kararını verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin ismine ve rumuzuna yapılan itirazı bugün karara bağladı. İsim değişikliği talebi reddedildi, Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek. Özel, "Hayırlı olsun. Millete rağmen hiçbir şey olmaz. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA | Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, bugün toplanarak Genel Kurul'da bu talebi görüştü..

Genel Kurul toplantısında "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığı ve parti isim ile rumuzunun hükümsüzlüğü ile siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi görüşülerek karara bağlandı.

YENİ PARTİ İSMİ DEĞİŞMEYECEK

AYM tarafından isim değişikliği talebi reddedildi, Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni Parti lideri Özgür Özel, kararın ardından yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun. Yeni Parti'nin ismini millet koydu. Millete rağmen hiçbir şey olmaz, herkes rahat olsun. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

YENİ PARTİ'YE BİR AY SÜRE VERİLMİŞTİ

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı.

Başsavcılık da iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu.

SON DAKİKA | Yeni Parti nin ismi değişmeyecek! AYM kararını verdi 1

Yeni Parti'ye bu konuda 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı.

Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

SON DAKİKA | Yeni Parti nin ismi değişmeyecek! AYM kararını verdi 2

YENİ PARTİ İSİM BENZERLİĞİ OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE

Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, "Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz." mesajını vermişti.

İKİ YENİ İSİM MASADA

Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 bin lira borç için 5 milyon istediler! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular...30 bin lira borç için 5 milyon istediler! 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular...
Kaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihî eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldıKaçakçılara sınırda şafak baskını! 7 bini aşkın tarihî eser yurt dışına kaçırılmaktan kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Yeni Parti
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.