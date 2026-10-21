SON DAKİKA | Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin hükümsüz sayılması talebini gündemine aldı. Yüksek Mahkeme, bugün toplanarak Genel Kurul'da bu talebi görüştü..

Genel Kurul toplantısında "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığı ve parti isim ile rumuzunun hükümsüzlüğü ile siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi görüşülerek karara bağlandı.

YENİ PARTİ İSMİ DEĞİŞMEYECEK

AYM tarafından isim değişikliği talebi reddedildi, Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Yeni Parti lideri Özgür Özel, kararın ardından yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun. Yeni Parti'nin ismini millet koydu. Millete rağmen hiçbir şey olmaz, herkes rahat olsun. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

YENİ PARTİ'YE BİR AY SÜRE VERİLMİŞTİ

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmıştı.

Başsavcılık da iltibas gerekçesiyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuştu.

Yeni Parti'ye bu konuda 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.

Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı.

Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.

YENİ PARTİ İSİM BENZERLİĞİ OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE

Yeni Parti yetkilileri isim benzerliği olmadığını belirtmiş, "Buna rağmen aksi yönde bir karar çıkarsa küçük bir değişiklikle yola devam ederiz." mesajını vermişti.

İKİ YENİ İSİM MASADA

Kulislerde "Halkın Yeni Partisi" ve "Değişim Partisi" gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır