Son dakika! Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

Son dakika haberi... Ebubekir Şahin'in görev süresi dolduğundan dolayı RTÜK Başkanlığı için seçim yapıldı. Üst kurulda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş seçildi.

Melih Kadir Yılmaz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı olan Ebubekir Şahin'in görev süresi doldu. Şahin'in yerine gelecek ismi belirlemek adına üst kurul seçim yaptı.

YENİ RTÜK BAŞKANI MEHMET DANİŞ OLDU

Yapılan seçim sonucu yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu.

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş 22. 23. ve 24. Dönemde Ak Parti Çanakkale milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış olup TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol almıştır. Mehmet Daniş, TBMM tarafından RTÜK Üyeliğine seçilerek 27.07.2021 tarihinde görevine başlamıştır. Ebubekir Şahin'in görev süresi dolduktan sonra yapılan seçimde ise RTÜK Başkanı seçilmiştir.

