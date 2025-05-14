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Yıldırım çarpan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin şehit olduğunu duyurdu. 14 Mayıs 2025 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Yıldırım çarpan asker şehit oldu
Çiğdem Sevinç

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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şehit Asker msb
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