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SON DAKİKA| Yılmaz Özdil'e soruşturma

SON DAKİKA HABERİ! Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özdil'in sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı.

SON DAKİKA| Yılmaz Özdil'e soruşturma
Ezgi Sivritepe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Yılmaz Özdil'e soruşturma açıldı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Özdil'e soruşturma açılmasının gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları gösterildi.

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Başsavcılığın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

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301. MADDE NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurumlarını veya organlarını alenen aşağılamayı suç sayıyor. Madde kapsamında 6 aydan 2 yıla kadar hapi cezası ile yargılanabiliyor.

2008 yılında yapılan bir düzenleme maddenin uygulanması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlandı. . Aynı düzenleme ile "Türklüğü aşağılamak" ifadesi "Türk milletini aşağılamak" şeklinde değiştirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
yılmaz özdil
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