Son dakika… "Yolyemezler" çetesine yasadışı bahis operasyonu: 51 gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı "Yolyemezler" suç örgütüne yönelik yasadışı bahis soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Yolyemezler Çetesi' olarak bilinen ve M.S.A'nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis operasyonu başlatıldı.

2024-2025 yıllarındaki işlem hacmi 1.5 milyar TL'ye yaklaşan yasa dışı bahis oynatma eylemine dair, dördü başka suçlardan cezaevinde tutuklu olan, toplam 51 şüpheliye yönelik olarak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca arama, elkoyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildiği belirtildi.

YOLYEMEZLER SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLMİŞTİ

"Yolyemezler" suç örgütü 2023 yılındaki bir operasyonla çökertilmişti.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de "silahla adam öldürme", "silahla birden fazla kişiyi yaralama", "birden fazla iş yeri ve aracı kurşunlama", "silahla tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarına karıştıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonda örgüt lideri M.S.A. bir villanın mutfak kısmında tezgah altındaki gizli bölmede yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklanmıştı.
Kaynak: AA

