HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika... YSK kararını açıkladı! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresinin durdurulması talebini görüşerek karara bağladı. YSK'nın kararına göre CHP, İstanbul İl Kongresi'ne devam edilecek.

Son dakika... YSK kararını açıkladı! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi; İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, CHP 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili Yüksek Seçim Kurulu'ndan görüş istedi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu, konuyu görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Kongrenin durdurulması yönündeki talep, YSK'da yapılan toplantıda görüşüldü.

Toplantıda, CHP İstanbul il kongresinin durdurulamayacağına karar verdi.

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, CHP İstanbul Olağan Kongresinin durdurulması ile ilgili mahkeme talebinin üzerine "Kongre sürecinin ilçe seçim kurumlarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir. Kongrenin devamı yolunda karar alınmıştır." şeklinde açıklamada bulunarak YSK'nın aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandıAntalya’da seyir halindeki traktörde saman balyaları alev alev yandı
RTÜK Başkanı Şahin, "Artış var diyerek" işaret etti! 'Sokak Röportajı' açıklamasıRTÜK Başkanı Şahin, "Artış var diyerek" işaret etti! 'Sokak Röportajı' açıklaması

Anahtar Kelimeler:
YSK İstanbul CHP kongre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.