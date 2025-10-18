Son dakika... YSK kararını açıkladı! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi; İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, CHP 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili Yüksek Seçim Kurulu'ndan görüş istedi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu, konuyu görüşmek üzere toplanma kararı aldı.

Kongrenin durdurulması yönündeki talep, YSK'da yapılan toplantıda görüşüldü.

Toplantıda, CHP İstanbul il kongresinin durdurulamayacağına karar verdi.

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, CHP İstanbul Olağan Kongresinin durdurulması ile ilgili mahkeme talebinin üzerine "Kongre sürecinin ilçe seçim kurumlarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir. Kongrenin devamı yolunda karar alınmıştır." şeklinde açıklamada bulunarak YSK'nın aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır