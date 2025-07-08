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Son dakika: Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi

Son dakika haberi: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, adli kontrol talebiyle ,Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi kararı! Zeydan Karalar'a tutuklama talebi
Ufuk Dağ

Cumartesi günü sabah saatlerinde gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için ise adli kontrol talep edilmişti. Mahkeme Tutdere için ev hapsi kararı verdi.

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI'NA TUTUKLAMA TALEBİ

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün akşam gözaltına alınan 6 şüpheli ile birlikte toplam 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Tek tek ifadeleri alınan diğer şüpheliler de gün içerisinde nöbetçi hakimliğe sevk edilecek. Diğer yandan rüşvet soruşturması kapsamında ifade sırası bekleyen şüphelilerden birinin rahatsızlanması sonrası 112'ye ihbarda bulunuldu. Manavgat Adliyesi’ne gelen sağlık ekibi, şüpheliye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra adliyeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar
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