SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun davası düşürüldü

Son dakika... Ekrem İmamoğlu’nun cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacağı davanın “ön ödeme nedeniyle” düşürülmesine karar verildi.

Doğukan Akbayır

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, söz konusu suçun ön ödeme kapsamında kaldığı ve İmamoğlu'nun gerekli meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı gerekçesiyle düştü.

KARAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

ÖN ÖDEME NEDENİYLE DÜŞTÜ

İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, söz konusu suçun ön ödeme kapsamında kaldığını ve İmamoğlu'nun gerekli meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığını belirterek, davanın ön ödeme nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun tutuklanmadan önce 23 Mart’taki hakimlik sorgusunda soruşturma savcılarına yönelik sözleri suça konu sayılmış hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Kabul edilen iddianameyle birlikte 22 Ekim’de Silivri’de İmamoğlu hakim karşısına çıkacaktı.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu
