'Son depremleri oluşturdu' İstanbul açıklarındaki sarsıntı sonrası haritada gösterdi! 'Kırmızı çizgiler' detayı

Son günlerde Marmara Denizi'nde meydana gelen depremler tedirginlik yarattı. Akıllara "İstanbul'da yeni bir deprem olur mu?" sorusu gelirken Prof. Dr. Okan Tüysüz, son bir haftada gerçekleşen iki sarsıntıya dikkat çekti. Tüysüz depremlerle ilgili merak edilen bir detayı da açıkladı.

'Son depremleri oluşturdu' İstanbul açıklarındaki sarsıntı sonrası haritada gösterdi! 'Kırmızı çizgiler' detayı
Hazar Gönüllü

Birçok fay hattının üzerinde bulunan ülkemiz her gün sallanmaya devam ediyor. Deprem olması en çok korkulan illerimizden mega kent İstanbul bugün de sallandı. 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından gözlerin çevrildiği isimcilerden Prof. Dr. Okan Tüysüz depremlerin yoğunlaştığı noktayı açıkladı.

6,2'DEN SONRA SON GÜNLERDE ART ARDA DEPREMLER

İstanbul'da 23 Nisan'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem panik yaratmıştı. Son günlerde ise Marmara Denizi'nde art arda sarsıntılar gerçekleşiyor.

2 Ekim'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedilmişti.

Son depremleri oluşturdu İstanbul açıklarındaki sarsıntı sonrası haritada gösterdi! Kırmızı çizgiler detayı 1

Bugün ise saat 13:33'te yine Marmara Denizi'nde, Silivri'nin 27.11 km açıklarında ve 9.9 km derinlikte 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu.

PROF. DR. TÜYSÜZ'DEN İSTANBUL DEPREMİ SONRASI HARİTALI PAYLAŞIM

İstanbul'da hissedilen son depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, 1-9 Ekim 2025 tarihleri arasında Marmara Denizi içerisinde meydana gelen depremlerin dağılımını gösteren haritayı paylaştı.

Son depremleri oluşturdu İstanbul açıklarındaki sarsıntı sonrası haritada gösterdi! Kırmızı çizgiler detayı 2

KIRMIZI ÇİZGİLER ORADA YOĞUNLAŞTI

Haritada kırmızı çizgilerin diri fayları gösterdiğini belirten Tüysüz "Depremlerin yoğunlaştığı yer Orta Marmara Çukurluğudur" dedi.

Son depremleri oluşturdu İstanbul açıklarındaki sarsıntı sonrası haritada gösterdi! Kırmızı çizgiler detayı 3

"BURADAKİ ÇUKURLUK KENARLARINDA ÇOK SAYIDA KISA FAYLAR VARDIR"

Tüysüz, Orta Marmara Çukurluğunun Kuzey Anadolu Fayının ana (kuzey) kolu üzerinde fayların etkinliği sonucunda geliştiğini ifade ederken Buradaki çukurluk kenarlarında çok sayıda kısa faylar vardır, 2 Ekim'deki ve bugünkü deprem olasılıkla bu faylar tarafından oluşturulmuştur" ifadelerine yer verdi.

