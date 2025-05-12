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Son dönemde yaşanan ani kalp krizlerinin nedeni Covid aşıları mı? Uzmanlar açıkladı ve uyardı: "Risk, 3 kat daha fazla"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kamuoyunda Covid-19 aşılarıyla ani kalp krizleri arasında bağ kuran iddialara bilimsel verilerle yanıt verdi. Aşıların kalp-damar sağlığına olumsuz etkileri olduğuna dair söylemlerin gerçek dışı olduğunu belirten Özlü, İngiltere ve İsrail’de milyonlarca kişi üzerinde yapılan uzun süreli araştırmalarda, aşı olmayan bireylerde pıhtıya bağlı kalp ve damar hastalıklarının 3 kat daha fazla görüldüğünü vurguladı. Detaylar haberimizde...

Son dönemde yaşanan ani kalp krizlerinin nedeni Covid aşıları mı? Uzmanlar açıkladı ve uyardı: "Risk, 3 kat daha fazla"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ani kalp krizi vakalarının, Covid-19 aşıları ve kalp-damar sağlığı üzerindeki etkilerine yönelik uyarılarda bulundu.

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İngiltere ve İsrail’de yapılan milyonlarca kişinin takip edildiği uzun vadeli çalışmalara dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, aşı olmayan bireylerin pıhtılı hastalık oranının, aşı olanlara kıyasla 3 kat fazla olduğunu ifade etti.

"KALP KRİZLERİNİN COVİD AŞILARI İLE BİR İLİŞKİSİ VAR MI?"

Özlü, “Son zamanlarda kamuoyunda tanınmış kişilerin kalp krizi ile erken ölümleri ister istemez hepimizi üzdü. Aynı zamanda, ‘Acaba bu krizlerin, Covid aşıları ile bir ilişkisi var mı?’ şeklinde kuşkular dile getiriliyor. Böyle uzun vadeli yaklaşık 2 yıl boyunca takip edilen ve milyonlarca insanın dahil edildiği çalışmalar var. İngiltere ve İsrail aşılamanın iyi yapıldığı yerler. Bu insanları iki gruba ayırıp, aşılanan ve aşılanmayan grubu takip etmişler. Bu süre içerisinde her iki grupta ortaya çıkan kalp krizi ve inme gibi atar damar ve toplardamar ilgili pıhtı olaylarını ve hastalıların ortaya çıkma sıklığını karşılaştırmışlar. Sonuç ilginçtir ki; aşı olanların pıhtı ile ilgili hastalıklarının oranı, aşı olmayanlara kıyasla belirgin şekilde az olduğu ve aşı olmayanlar da ise 3 kat fazla pıhtılı hastalık ortaya çıkmış. Aşıların, pıhtı ile ilişkili kalp-damar, beyin-damar ve toplardamar sistem hastalıklarından koruduğu belirlenmiş” şeklinde konuştu.

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RİSK FAKTÖRÜ OLUŞTURAN DURUMLARA DİKKAT!

Günlük yaşamda artan risk faktörlerine değinen Özlü, “Hastalıkların ortaya çıkmasında; hareketsizlik, asansör kullanmak, araç kullanmak, günlük aktivitelerini kısıtlanması, beslenme bozukluğu, evde hazırlanmış taze gıdalar yerine işlenmiş gıdaların kullanılması ve obezite önemli faktörlerdir. Sigara kullanımı, stres gibi faktörlerin ve genetiğinde de buradaki rolü büyüktür. Bu faktörler riski artırıyor. Obezite ve sigara kullanımı ise en başta yer alıyor” dedi.

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"AŞILANMAMAK DAHA BÜYÜK BİR RİSK"

Aşı yapılmayarak alınan riskin çok fazla olduğunu kaydeden Özlü, “Yapılan pek çok araştırmada, özellikle Covid-19 geçirenlerde bu tür pıhtı ile ilişkili hastalıkların sayısının çok arttığını da biliyoruz. Bu da aslında aşılanmamakla aldığımız riskin çok fazla büyük olduğunu gösteriyor. Geniş çalışmaların sonuçları, aşı ile ilgili yapılan bu tür spekülasyonların geçersiz olduğunu ortaya koyuyor. Bu tür pıhtı ile ilgili hastalıkların görülmesinin sebebi; pıhtılı hastalıkların kalp-damar sistemiyle, beyin-damar sistemi ile veya toplardamar sistemi ile ilgili hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştıran pek çok risk faktörünün normal yaşamımızda giderek daha fazla yer almaya başlamasıdır” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

TRABZON---‘COVID-ASISIZLARDA-PIHTI-RISKI_699701_207160Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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kalp krizi koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) covid 19 aşı kalp krizi belirtileri
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