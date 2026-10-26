Son fotoğrafı o çatıda çekilmiş! Şişli’de Aisulu Bekmakhanova’nın şüpheli ölümünde 'sevgili' detayı

Aisulu Bekmakhanova, Şişli’de kaldığı binanın 6. katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek yaşamını yitirdi. Aisulu Bekmakhanova'nın çatıda otururken fotoğrafını çeken Rusya uyruklu ev arkadaşı D.B. (22), çatının kenarında oturmaması için uyardığı Bekmakhanova’nın kendisine, "Burada oturacağım, sen uyu" dediğini söyledi. Öte yandan Bekmakhanova’nın olaydan önce sevgilisinin yanına gittiğini ortaya çıktı.

ÇATIDA BASTIĞI PANEL KIRILINCA DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, dün saat 09.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6. katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Bastığı çatı panelinin kırılması sonucu apartman boşluğuna düşen Bekmakhanova, -2. kat seviyesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekmakhanova’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇATIDA OTURDUĞU FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmada, Bekmakhanova’nın düşmeden önce çatının kenarında otururken çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. D.B.’nin, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması yönünde uyardığını anlattığı belirtildi. Bekmakhanova’nın kendisine, "Burada oturacağım sen uyu" dediğini aktaran D.B.’nin odasına döndüğünü söylediği öğrenildi. D.B.’nin arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çektiği öğrenildi.

SESİ DUYUNCA BAKMIŞ

D.B.’nin polise verdiği ifadede, odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, kalkıp baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Sesi duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten D.B.’nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü söylediği de öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE SEVGİLİSİNİN YANINA GİTMİŞ

D.B.’nin, Bekmakhanova ile bir önceki akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını, arkadaşının saat 05.00 sıralarında yanından ayrılarak sevgilisinin yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis Bekmakhanova’nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi M.T. ile görüştü. M.T.’nin, Bekmakhanova’nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. M.T.’nin ayrıca Bekmakhanova’nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi de edinildi.

EV ARKADAŞI VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Bekmakhanova ile ev arkadaşı D.B.’nin 8 Eylül Salı günü Türkiye’ye girdikleri belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kadının ev arkadaşı D.B. ile sevgilisi M.T., savcılık kararıyla gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır