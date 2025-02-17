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  4. Son hali gündem oldu! Meral Akşener uzun süre sonra göründü: İmajını değiştirmiş…

Son hali gündem oldu! Meral Akşener uzun süre sonra göründü: İmajını değiştirmiş…

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
17.02.2025 16:16
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İyi Parti'nin kurucu lideri Meral Akşener, geçen dönemde dikkat çeken bir imaj değişikliği yaparak saçlarını sarıya boyamıştı. Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Akşener, son olarak İyi Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak tarafından ziyaret edildi ve bu anlar fotoğraflandı. Yeni imajıyla gündem oldu...

Son hali gündem oldu! Meral Akşener uzun süre sonra göründü: İmajını değiştirmiş…

İyi Parti, geçen yıllarda genel ve yerel seçimlerde beklediği başarıyı elde edemedi. Bu süreç, partide büyük değişimlere yol açtı.

MERAL AKŞENER’İN SİYASETTEN ÇEKİLİŞİ

Genel Başkanlık görevini sürdüren Meral Akşener, kurultay yaparak liderlik koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devretti.

Partisinden ve siyasetten ayrılma kararı alan Akşener, gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladı. Siyasetten çekilmesinin ardından uzun süredir sessiz bir hayat sürüyordu.

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ÖNCEDEN SAÇLARINI SARI YAPMIŞTI

Meral Akşener’in, en son, saçlarını sarıya boyatarak kendisine yeni bir imaj oluşturmuştu. Bu imaj, Akşener’in kameralara yakalandığı nadir anlardan birinde gündem olmuştu.

Fakat son fotoğrafında, Akşener’in sarı saçlarıyla tanınan imajından uzaklaştığı görüldü.

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MERAL AKŞENER’İN SON HALİ

Akşener’in son hali, Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak’ın paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.

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Uçak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var," ifadelerine yer verdi.

Uçak’ın paylaştığı fotoğrafta, Akşener’in yeniden siyasetle ilgili bir adım atma hazırlığı içinde olup olmadığına dair herhangi bir ipucu yer almazken, yalnızca moral ve sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti müsavat dervişoğlu
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