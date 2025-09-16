HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt

Siyasetin nabzı son günlerde hızlı atıyor. Art arda yaşanan olaylar ve tartışmalar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Muhalefet her gün erken seçim çağrısını yinelerken, art arda yayınlanan anket sonuçları da dikkatlice inceleniyor. ORC Araştırma son anketinin sonuçlarını açıkladı. CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkatlerden kaçmadı. ORC'nin CHP özelinde yaptığı Gürsel Tekin anketi ise çarpıcı bir sonucu ortaya çıkardı. İşte tüm detaylar...

Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de siyaset son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Parti değiştiren siyasiler, CHP davası, yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden yürütülen tartışmalar devam ediyor.

Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt 1

Muhalefet tarafının en önemli isteklerinden biri erken seçim. Muhalif isimler erken seçim çağrılarını her gün yinelerken, yayınlanan anket sonuçları da yakından takip ediliyor.

Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt 2

ANKETE GÖRE CHP BİRİNCİ PARTİ

ORC Araştırma son anketinde katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 32,5'i tercihlerini CHP'den yana kullandı. Bu ankette CHP birinci parti olurken, AK Parti ikinci sırada yer aldı.

Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt 3

AK PARTİ YÜZDE 29,9 İLE İKİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Ankete katılanların yüzde 29,9'u tercihini AK Parti'den yana kullandı. DEM Parti yüzde 7,9 ile üçüncü sırada konumlanırken, MHP de yüzde 7,5 ile dördüncü sırada kendisine yer buldu. Ankette göre İYİ Parti yüzde 5,9 ile beşinci, Zafer Partisi ise yüzde 3,6 ile altıncı sırada.

Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt 4

İSTANBUL'DA CHP ÖZELİNDE GÜRSEL TEKİN ANKETİ

Öte yandan ORC Araştırma bugün dikkat çeken bir anket daha yayınladı. Ankette İstanbul'da yaşanan CHP'li seçmenlere, "Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanı olarak atanmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt 5

NEREDEYSE YARISI OLUMLU BULUYOR

Ankete katılanların yüzde 48,4'ü bu kararı olumlu karşıladı. Yüzde 36,7'si olumsuz görüş bildirirken yüzde 14,9 da soruyu cevapsız bıraktı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YSK iddiaları gündem olmuştu! Gürsel Tekin'den açıklamaYSK iddiaları gündem olmuştu! Gürsel Tekin'den açıklama
Yolda gördüğü adamı kocası sanıp karısını dövdü!Yolda gördüğü adamı kocası sanıp karısını dövdü!

Anahtar Kelimeler:
Gürsel Tekin CHP MHP İYİ Parti Zafer Partisi ORC Araştırma ak parti anket DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.