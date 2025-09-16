Yeni seçim anketi yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki fark dikkat çekti... Gürsel Tekin sorusuna çarpıcı yanıt

Türkiye'de siyaset son zamanların en hareketli günlerini yaşıyor. Parti değiştiren siyasiler, CHP davası, yolsuzluk ve terör soruşturmaları üzerinden yürütülen tartışmalar devam ediyor.

Muhalefet tarafının en önemli isteklerinden biri erken seçim. Muhalif isimler erken seçim çağrılarını her gün yinelerken, yayınlanan anket sonuçları da yakından takip ediliyor.

ANKETE GÖRE CHP BİRİNCİ PARTİ

ORC Araştırma son anketinde katılımcılara 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti. Katılımcıların yüzde 32,5'i tercihlerini CHP'den yana kullandı. Bu ankette CHP birinci parti olurken, AK Parti ikinci sırada yer aldı.

AK PARTİ YÜZDE 29,9 İLE İKİNCİ PARTİ KONUMUNDA

Ankete katılanların yüzde 29,9'u tercihini AK Parti'den yana kullandı. DEM Parti yüzde 7,9 ile üçüncü sırada konumlanırken, MHP de yüzde 7,5 ile dördüncü sırada kendisine yer buldu. Ankette göre İYİ Parti yüzde 5,9 ile beşinci, Zafer Partisi ise yüzde 3,6 ile altıncı sırada.

İSTANBUL'DA CHP ÖZELİNDE GÜRSEL TEKİN ANKETİ

Öte yandan ORC Araştırma bugün dikkat çeken bir anket daha yayınladı. Ankette İstanbul'da yaşanan CHP'li seçmenlere, "Gürsel Tekin'in çağrı heyeti başkanı olarak atanmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

NEREDEYSE YARISI OLUMLU BULUYOR

Ankete katılanların yüzde 48,4'ü bu kararı olumlu karşıladı. Yüzde 36,7'si olumsuz görüş bildirirken yüzde 14,9 da soruyu cevapsız bıraktı.