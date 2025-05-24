Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçlar! "30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek! Hükümet de bunu biliyor"

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Türkiye’nin siyasi gündemine dair en güncel anket sonuçlarını Özlem Gürses'e anlattı. CHP'nin son durumu, AK Parti'nin oy kaybı, gençlerin tutuklanması hakkındaki toplumun bakışı ve olası bir erken seçim ihtimali gibi konularda önemli değerlendirmelerde bulundu.

"25-30 YILDIR İLK KEZ GÖRÜYORUM. AK PARTİ DE BUNU GÖRÜYOR"

İşte Bayrakçı'nın partileri teker teker değerlendirdiği açıklamalarından öne çıkanlar.

-İnsanlar erken seçim olsun diyor. Ben bunu 25-30 yıldır ilk kez bu kadar yüksek görüyorum. Bu sonuçların hükümet ve AK Parti'nin gördüğüne eminim. Bütün araştırma şirketlerinde rakamlar da üç aşağı beş yukarı böyle çıkıyor. Bu tabloların görüldüğünü biliyorum.

"CHP'NİN OYU %36'YA ÇIKTI"

CHP, yerel seçimde aldığı oydan sonra 30-31'lere gerilemişti. Şimdi tekrar 36'ya çıktı. CHP yükselişte. Bunda Özgür Özel'in tutumunun özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra yaklaşımı ve üslubunun çok etkisi oldu. Başka bir Özgür Özel çıktı ortaya falan dendi hatta. Bu CHP'ye çok olumlu yansıdı. Elbette İmamoğlu'nun tutuklanması da CHP'ye puan kazandırdı. Çünkü mağduriyet durumunda toplum 2 puan, 5 puan bazen de 10 puan görüş değiştirir.

"AK PARTİ 28, 29'LU SEVİYELERDE"

AK Parti ise özellikle Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra bir ara tekrar prim yapıp 34-35'lere yaklaştı 3, 4 ay önce. Şimdi tekrar 30'lara geriledi. Yani neredeyse 29'lu, 28'li rakamlara düşecek gibi bir izlenim uyandırıyor bende.

"İNSANLAR DEM'Lİ DEMEYE ÇEKİNİYORDU, BU DÖNEM SONA ERİYOR"

DEM Parti, ceketini assa 8'in altına düşmüyor zaten senelerdir. Daha önce tam gözükmeyen bir partiydi, şimdi göz önünde olmaya da başladı. İnsanlar DEM'li demeye çekiniyordu, bu dönem sona eriyor. DEM yerini koruyor.

"MHP'DE %7'LERE GERİLEME VAR"

MHP, bi iki-üç puan kaybetti. Ne olursa olsun, milliyetçi bir partinin bazı detayları bile seçmenine itici gelebiliyor. Yani temelde Bahçeli'nin yaklaşımı haklı olabilir, iyi olabilir. Barış olsun, terör örgütü PKK silah bıraksın falan... Bunları insanlar beğenebilir ama MHP'nin ikinci, üçüncü adamının yanında sürekli 'Sayın Öcalan' diye bahsedilirken, etkili MHP'li yöneticilerin önüne bakması, oraya müdahale etmemeleri, "Öcalan Meclis'e gelsin" denmesi, Öcalan'ın bir lider olarak 'önder' diye tanımlanması seçmeni iğreti edebilir. MHP'de 7'lere gerileme var görüyorum.

"İYİ PARTİ SERT SÖYLEMLERİNİN ETKİSİNİ HİSSETMEYE BAŞLADI"

İYİ Parti, sert söylemlerinin etkisini hissetmeye başladı. Bu sert söylemler oy olarak yansımaya başladı. Yarım puan 1 puan gibi milliyetçi, Atatürkçü CHP'lilerden; 1,5 puan gibi MHP seçmeninden oy aldığını görüyoruz.

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