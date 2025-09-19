HABER

Sonbaharda çiçek açan ağaç görenleri hayrete düşürdü

Sivas’ta eylül ayının ortasında çiçek açan elma ağacı görenleri hayrete düşürdü.

Gürün ilçesine bağlı Suçatı Hacılar Mahallesi’nde elma hasadı yapılan bahçede bir elma ağacı çiçek açtı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması gereken ağaç, eylül ayında yeniden çiçek açtı. Bahçede bir yandan elma hasadı yapan bahçe sahibi Osman Bozkulak, daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

"Ocak veya şubat ayında da bu ağaçtan elma yeriz diye tahmin ediyorum"
Bozkulak, diğer ağaçların hasat edilmeyi beklediklerini ifade ederek, "Bahçeme geldiğimde elma ağacımın çiçek açtığını gördüm. Ömrümde ilk defa bu zamanda böyle bir şeyle karşılaştım. Eylül ayında bahçemdeki elma ağacı çiçek açmış. Bu elma bizim bölgemize özgü ’hünkâr elması’ isimli bir elma çeşidi. Ağacın bir kısmı yeşil olmasına rağmen diğer tarafı çiçek açmış. Ocak veya şubat ayında da bu ağaçtan elma yeriz diye tahmin ediyorum. Arasında yaklaşık 7 metre olan diğer bir ağaçta diğer bir elma ağacı hasat edilmeyi beklerken, bu ağaç çiçek açtı" dedi.

Sivas
