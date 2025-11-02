HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde

Uludağ’ın eteklerinde sonbaharın gelişiyle birlikte doğa mest edici bir tabloya dönüştü. Altın sarısı, kızıl ve turuncu tonlara bürünen meyve bahçeleri, görenleri kendine hayran bıraktı.

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yer alan meyve bahçeleri, sonbaharın tüm renklerini gözler önüne sererken, bölgeye gelen ziyaretçiler için eşsiz bir manzara sunuyor. Renk cümbüşüne dönen doğa, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı haline geldi. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı, bu görsel şöleni dron ve fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştirdi. Kılıçcı’nın objektifinden yansıyan kareler, Uludağ eteklerinde sonbaharın tüm güzelliğini gözler önüne serdi.
Doğanın sunduğu bu eşsiz manzara, hem yerli hem de yabancı turistleri bölgeye çekerek İnegöl’ün doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde 1

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde 2

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde 3

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde 4

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde 5

Sonbaharın renk cümbüşü Uludağ eteklerinde 6Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van’da trafik kazası: 1 yaralıVan’da trafik kazası: 1 yaralı
Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepkiFaruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Anahtar Kelimeler:
Uludağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.