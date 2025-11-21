HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı

Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kızıl tonlarıyla görsel şölen sunuyor.Dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı’nda sonbaharda etkileyici bir manzara yaşanıyor.

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı

Sakarya’nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yeşil, sarı ve kızıl tonlarıyla görsel şölen sunuyor.
Dört mevsim farklı güzellikleriyle bilinen 900 rakımlı Çam Dağı’nda sonbaharda etkileyici bir manzara yaşanıyor. Sarı, yeşil ve kızıl tonlarındaki renk cümbüşüne sahne olan bölge, eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor. Çam, meşe ve gürgen ağaçlarında farklı renk tonlarının bir araya gelmesiyle oluşan etkileyici hava, ziyaretçilerine adeta film sahnesinin içindeymiş hissi yaşatıyor. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen bölge, havadan da görüntülendi.

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 1

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 2

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 3

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 4

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 5

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 6

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 7

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 8

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 9

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 10

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 11

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 12

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 13

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 14

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 15

Sonbaharın renkleri Çam Dağı’nı baştan sona sardı 16Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: "Tek hedefimiz 688 bin arkadaşımızla aziz milletimizin huzur ve güvenliği"Bakan Yerlikaya: "Tek hedefimiz 688 bin arkadaşımızla aziz milletimizin huzur ve güvenliği"
Hakkarili genç öğretmen toprağa verildiHakkarili genç öğretmen toprağa verildi

Anahtar Kelimeler:
Sakarya sonbahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.