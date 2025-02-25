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Sondaj çalışması sırasında bir anda alev aldı! 8 gündür yanıyor, kimse yaklaştırılmıyor

25.02.2025 10:43
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı, 8 gündür yanmaya devam ediyor. Ekipler, çıkan metan gazının çevresinde önlem alırken, kimseyi yaklaştırmıyor.

Sondaj çalışması sırasında bir anda alev aldı! 8 gündür yanıyor, kimse yaklaştırılmıyor

Kartepe'de 17 Şubat günü saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

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8 GÜNDÜR YANIYOR

Yangın 8 gündür aralıksız devam ederken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları da sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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