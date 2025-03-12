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Evinizin içinde büyük tehlike! ‘Sonsuz kimyasallar’: Kanser ve kısırlık tehlikesi kapıda...

12.03.2025 11:25
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Vücutta biriken ve "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS kimyasalları, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Biyomedikal Mühendisi Doç. Dr. Ceren Türkcan, bu kimyasalların neredeyse kullandığımız her üründe bulunduğunu ve böbrek kanseri ile kısırlık gibi önemli rahatsızlıklara neden olduğunu vurguladı. Türkcan, PFAS maddelerinin vücutta birikerek uzun vadeli riskler oluşturduğuna dikkat çekti.

Evinizin içinde büyük tehlike! ‘Sonsuz kimyasallar’: Kanser ve kısırlık tehlikesi kapıda...

"Sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS (perflorlu ve poliflorlu alkil) maddeler, vücutta birikerek önemli sağlık tehditleri oluşturuyor. Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Türkcan, bu kimyasalların böbrek kanseri ve kısırlık gibi ciddi hastalıklara yol açtığını ifade etti.

Yaklaşık 15 bin insan yapımı bileşenden oluşan PFAS, günlük yaşamda sıkça kullandığımız pek çok üründe yer alıyor. Çevreye ve vücuda karıştıktan sonra çok uzun süre kaybolmaması nedeniyle bu isimle anılan PFAS maddeleri, ürünlerin kullanımıyla insan sağlığını tehdit ediyor. Doç. Dr. Türkcan, bu zararlı kimyasallardan korunmak için alınması gereken önlemleri detaylı bir şekilde açıkladı.

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"PFAS DEDİĞİMİZ KİMYASALLAR, SU GEÇİRMEYEN YÜZEYLER GİBİ ALANLARDA KULLANILIR"

Türkcan, "PFAS dediğimiz kimyasallar poliflorlu alkili maddeler olarak geçer. Tamamen sentetik olarak üretilmiş kimyasal maddelerdir. En çok leke tutmayan yüzeyler, leke tutmayan kumaşlar, ambalajlar, su geçirmeyen yüzeyler gibi alanlarda kullanılır. Sonsuz madde olarak adlandırılmasının nedeni, parçalanması çok zor maddeler olması. Hatta kalıcı kimyasal olarak gruplandırılmış bir kategoride yer alır" dedi.

"KANSERE VE KISIRLIĞA NEDEN OLUYOR"

PFAS kimyasallarının özellikle kansere ve kısırlığa neden olduğunu belirten Türkcan, "Bu tip toksik, vücutta bilhassa böbrekte biriken kimyasallar böbrek kanserine sebebiyet veriyor. Bunun haricinde bağışıklık sistemini çok olumsuz anlamda etkileyebiliyor ve vücutta birikinti yaptığı için de yolaklarda tıkanıklıklara sebebiyet verip dolaşım bozukluğuna neden olabiliyor. Neden olduğu hastalıklar içerisinde kısırlık çok yaygın bir şekilde görülüyor" dedi.

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BU KİMYASALLARIN İNSAN VÜCUDUNA NASIL KARIŞIR?

Doç. Dr. Türkcan, "Vatandaşlar, bu kimyasallardan korunmak için daha doğal içerikli, mesela bambudan üretilmiş tekstil ürünlerine, daha doğal tekstil ürünlerine yönelebilir. Sonradan üzerine işlem yapılarak üretilen tekstil ürünlerinden kaçınabilir. Gıdaları dışarıdan servis etmek ya da sipariş vermek yerine evde tükettiği gıdalarla beslenebilir. Çünkü bu maddelerin en çok kullanıldığı sektörlerden birincisi gıda ambalajları, ikincisi ise su tutmayan, leke tutmayan yüzeyler bulunan tekstil maddeleri. Halkımız bu tür ürünlerin kullanımını azaltarak bundan kaçınabilir. Bir diğer parametre de şu: Çeşmedeki suyun arıtılmasında da kullanılabilir. Çünkü kullanılan PFAS gibi kimyasallar topraktan emilerek çözünmediği, parçalanmadığı için içme sularına karışıp içme sularında bulunabilir. Bu yüzden aktif kömürle ayrıştırılmış suları içerek bundan uzaklaşabilirler" dedi.

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"ÇELİK, DÖKÜM TENCERELER KULLANILMASI FAYDALI"

Doç. Dr. Türkcan, "Bazen çok yoğun tempolarda çalıştığımız için ambalajlı içerikler tüketebiliyoruz. Ambalajlı, hazır doğranmış sebzeler yerine açıkta olan yiyecekleri tercih etmek bizi bu zararlı kimyasalları almaktan uzaklaştırır. Bir diğeri ise evlerde çok yaygın bir şekilde yapışmaz, yanmaz tavalar, tencereler kullanılıyor. Onlarda da teflonun kullanımı çok yaygın. Teflonun yüzeyinde de bu kimyasallara yer verilebiliyor. Bu yüzden çelik, döküm tencereler kullanılması faydalı. Tabi şuna da dikkat etmekte fayda var. Çelik dediğimiz malzeme bir takım metallerden oluşan kompozisyon. Metale alerjisi olan bir insanı da çeliğe yönlendirmek çok doğru bir seçenek olmayabilir. Kişinin kendisine dokunan şeyleri tespit etmesi önemli bir nokta" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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