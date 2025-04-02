HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sonu cinayet olan kavgayı ayırmadığı için bela oldular! Dükkanına 57 el ateş edildi

Sonu cinayet olan kavgayı ayırmadığı için bela oldular! Dükkanına 57 el ateş edildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 9 Mart'ta gerçekleşen silahlı saldırının, 4 Ocak'ta iş yerinde meydana gelen cinayetle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Tarık T. ve Halil S., iş yerinin cam ve kepengini hedef alarak 57 mermi yağdırdı. Saldırının, cinayetin faillerinden Mahmut Ayta'nın ölümüne sebep olan kavgayla bağlantılı olduğu belirlendi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak tutukladı.

Sonu cinayet olan kavgayı ayırmadığı için bela oldular! Dükkanına 57 el ateş edildi

Olay, 9 Mart'ta saat 02.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen Tarık T. ile Halil S., M.A.'nın beyaz eşya dükkanına tabancalarla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin cam ve kepengine isabet etti. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 57 merminin isabet ettiği belirlendi.

CINAYETLE-BITEN-KAVGAYI-AYIRMADIGI-GEREK_505551_189143

CİNAYETLE BAĞLANTILI ÇIKTI

Çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta Mehmet Yılmaz'ın, çalışanına içki şişesi attığı için çıkan kavgada Mahmut Ayta'yı tabancayla öldürdüğünü, silahlı saldırının cinayetle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi. Ekipler, iş yerini kurşunlayan saldırganların Ayta'nın yakını olduğunu saptadı. Şüphelilerin, Ayta'nın öldürülmesiyle sonuçlanan kavgayı ayırmadığı için M.A.'ya husumet güttüğü ortaya çıktı.

CINAYETLE-BITEN-KAVGAYI-AYIRMADIGI-GEREK_639255_189143

2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Tespitler sonrası harekete geçen ekipler, Tarık T. ile Halil S.’yi adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında silahlı saldırıyı düzenlediklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık T. ile Halil S., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

CINAYETLE-BITEN-KAVGAYI-AYIRMADIGI-GEREK_639256_189143

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepkiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan "boykot çağrıları"na tepki
Eşini 25 kez bıçaklayarak öldürüp fotoğraflarını çektiEşini 25 kez bıçaklayarak öldürüp fotoğraflarını çekti
Anahtar Kelimeler:
kavga silah kurşun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Emekli bayram ikramiyesi fark ödemeleri yarın başlıyor

Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Bir zam daha! Akaryakıtta tabela değişiyor

Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i örnek verdi, Fatih Altaylı iddiası gündemi sarstı! “Zor bulunur"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’i örnek verdi, Fatih Altaylı iddiası gündemi sarstı! “Zor bulunur"

Sonu cinayet olan kavgayı ayırmadığı için bela oldular!

Sonu cinayet olan kavgayı ayırmadığı için bela oldular!

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

Kılıçdaroğlu dün sinyalini vermişti! CHP'de delegeler harekete geçti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.