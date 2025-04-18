Sonunda bu da oldu! "Atatürk bedenlendi ve çıkacak" dedi, bir de tarih verdi

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"Cumhurbaşkanına Sesleniyorum! Ne Olacaksa Bir Dağda Olacak! Atatürk Bedenlendi ve Çıkacak!" isimli saçma yayın gündem oldu.

"ATATÜRK BEDENLENDİ"

Yayında bir kısmında "Atatürk bedenlendi ve çıkacak" ifadeleri kullanıldı. İddianın sahibi Şenol Aksoy, "Şu an bu kişinin kendini bildiğinin farkındayım. Türkiye tam bir sıkışma anındayken ortaya çıkacak" dedi.

İşte o ifadeler:

"Benim bir iddiam var. Atatürk bedenlendi ve çıkacak. Ulu ruhlar istedikleri zaman burada bir bedende yaşarlar. İslamiyette de buna 'mehdi' deniyor. Mehdi de gelecek benim inanışıma göre, Atatürk'ün ruhuyla örtüşecek. Atatürk enerjisinde biri gelecek ve buna İslam inancındaki 'mehdi' olarak bakıyorum. Şu an bu kişinin kendini bildiğinin farkındayım. Türkiye tam bir sıkışma anındayken ortaya çıkacak."

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