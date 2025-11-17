HABER

Sonunda bu da oldu... 'Kızılay' tabelası akımı için kan aktı! Sırada bıçaklı kavga

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektiren gençler bir akım başlatmış oldu. Akın akın gelenler aynı pozu vermek için tabela önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 3 kez yenilenen tabela için oluşan yoğunlukta bu kez kan aktı. Fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi’nde bulunan 'Kızılay' tabelasına asılarak fotoğraf çektirmek, gençler arasında akım haline geldi. Tabela, daha önce çalınma ve zarar verme gibi nedenlerle 3 kez yenilenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yön tabelasının bulunduğu direğe barfiks demiri monte etti.

TABELA SIRASINDA KAN AKTI

Gençler, günün her saatinde tabelada fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturdu. Önceki akşam, fotoğraf çektirmek için sıraya giren gençler arasında tartışma çıktı. Alkollü olduğu öğrenilen U.B.Ö. ile sırada bekleyen E.D. ve D.C.K. arasındaki tartışma, kavgaya döndü. U.B.Ö. üzerindeki bıçakla 2 kişiyi bıçakladı.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. U.B.Ö ise ekipler tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tabelaya tırmanan 1 kişi de daha önce yere düşerek yaralanmıştı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE DEVAM ETTİLER

Bıçaklı kavganın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yerdeki yaralılara polis ve sağlık ekipleri müdahale ettiği sırada bazı gençlerin tabelaya asılıp fotoğraf çektirmeye devam ettiği görüldü. Mehter kıyafetli bir kişinin de demire asılıp fotoğraf çektirdiği görüntüde yer aldı.

'ÖNLEM ALINMALI'

Bölgede esnaf olan Gizem Külen, 2 kişinin bıçakla, daha önce de 1 kişinin düşerek yaralandığını söyledi. Külen, "Bence artık bu akımın son bulması gerekiyor. Sürekli sivil polisler geziyor, bizi de sorguluyorlar. İşimizi de bayağı etkiliyor; insanlar oturmak istemiyor, kalabalıktan korkuyorlar. Düzenli olarak sıra halinde geliyorlar ve başka yerlerden akın akın geliyorlar. 2 kişi koşturarak gitti, sonra arkadaşına 'Ben yaptım' derken polis yakalamış. Burada bir an önce önlem alınması lazım. Burada kesinlikle biri ölecek onu söyleyeyim. 5 kere çalındı tabela sanırım" dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

