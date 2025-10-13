HABER

Sora Android uygulaması geliyor: Google Play Store’da göründü!

OpenAI’nin kısa biçimli yapay zekâ video platformu Sora, Android’e geliyor. Google Play Store’da Sora uygulaması ortaya çıktı. Şu anda belirli kullanıcılar, Google Play Store üzerinden Android için Sora uygulamasına dair ön kayıt oluşturabiliyor.

Enes Çırtlık

OpenAI’ın TikTok benzeri kısa biçimli yapay zekâ video uygulaması Sora, birkaç hafta önce OpenAI tarafından tanıtılmış ve sadece davet koduyla belirli yerlerdeki iOS kullanıcıları için kullanıma sunulmuştu. Görünüşe göre Android kullanıcıları da çok yakında bir Sora Android uygulamasına sahip olacak ve uygulamayı deneyimleyebilecek.

ANDROİD İÇİN SORA UYGULAMASI ORTAYA ÇIKTI

Google Play Store’da Sora uygulaması ortaya çıktı. Ancak uygulamaya şimdilik yalnızca ABD ve Kanada’daki Android kullanıcıları ön kayıt yapabiliyor; uygulama henüz indirilmeye açık değil.

Ayrıca, Sora uygulamasının iOS’ta hâlen sadece davetiye ile kullanılabildiğini ve Android’de de başlangıçta muhtemelen bu şekilde olacağını belirtmekte fayda var. Yine de Android lansmanının, uygulamanın herkese açıldığı bir döneme denk gelme ihtimali bulunuyor.

