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Sorumsuzluk yine az kalsın felaket getiriyordu

Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde yakılan ve söndürülmeden bırakılan ateş, şans eseri bölgeye daha sonra gelen duyarlı vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Sorumsuzluk yine az kalsın felaket getiriyordu

Adıyaman Merkez’de bulunan Ali Dağı Mesire Alanı’nda yaşanan sorumsuzluk, az kalsın büyük bir orman yangınına yol açıyordu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yaktığı piknik ateşi, söndürülmeden bırakıldı. Söndürülmeden bırakılan ateş, şans eseri bölgeye daha sonra gelen duyarlı vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Bu kadarına da "Pes" dedirten olayda, ormanın tam ortasında yakılan ateşin öylece bırakılarak gidilmesi, insan hayatını ve doğayı hiçe sayan bir vurdumduymazlık örneği olarak kayıtlara geçti. Sıcak yaz günlerinde, tek bir kıvılcımın koca bir ormanı küle çevirdiği herkesin malumuyken, bu umursamazlık pes dedirtti.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Biz artık her yaz aynı korkuyu yaşamak istemiyoruz. Ormanları korumak hepimizin görevi. Bu nasıl bir bilinçsizliktir? Ateş yakıyorsan söndür kardeşim. Geride doğayı, insanları tehlikeye atıp nasıl gidiyorsun. Yetkililerden bu tür sorumsuzluklara karşı denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezaların uygulanmasını istiyoruz. Ali Dağı gibi güzide doğa alanlarının birkaç kendini bilmez yüzünden kül olmasına ramak kalmıştı ki Allah’tan ateşi fark ettik.

Bir anlık ihmal, geri dönülmez felaketlere yol açabilir" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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