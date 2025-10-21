HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Soruşturma başlatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a tazminat davası açtı.

Soruşturma başlatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası
Hazar Gönüllü

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın pazar günü Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada kullandığı "Bu, namuslularla namussuzların mücadelesidir" ifadeleri tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan açıklama geldi.

250 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Sosyal medyadan açıklama yapan Aydın şunları ifade etti:
"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada;
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise dün Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:
"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korkutan manzara: Görüntüler havadan çekildi!İstanbul'da korkutan manzara: Görüntüler havadan çekildi!
Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti"Cilveli rampacı: "15 dakikalığına meşhur etti"

Anahtar Kelimeler:
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.