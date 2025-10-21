Soruşturma başlatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a tazminat davası

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın pazar günü Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada kullandığı "Bu, namuslularla namussuzların mücadelesidir" ifadeleri tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan açıklama geldi.

250 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Sosyal medyadan açıklama yapan Aydın şunları ifade etti:

"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada;

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 250bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise dün Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez. Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."